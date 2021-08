61 negative prøvesvar på Vega

Nyheter

Kommuneoverlege Sinne Marken i Vega opplyser fredag formiddag i en pressemelding at man nå har fått inn 61 negative prøvesvar etter koronatesting av nærkontakter og andre relatert til smittetilfellet onsdag denne uken. Det mangler nå kun resultater på noen få prøver.

- Vi har ikke fått svar på test to, men håper å få dem i kveld. Jeg vurderer det slik at risikoen for at noen av de tester er positive er lav, og at vi kan snart leve i samfunnet igjen, slik vi gjorde det for en uke siden, sier Marken.

Smitte på Vega: Anbefaler munnbind på offentlige steder Per torsdag er det foreløpig ingen flere kjente smittetilfeller på Vega, men kommuneoverlegen ber likevel folk om å ta forholdsregler inntil at prøveresultater fra nærkontakter er avklart.

Hun opplyser videre at det ikke blir testet med PCR fredag, lørdag og søndag da testen da rekker å bli for gammel i posten.

- Ved symptomer holder man seg hjemme og ringer legekontoret mandag for testing på 75 03 68 70. Er man skikkelig syk med feber, sår hals, hoste, tungpust etc tas i helgen kontakt med legevakt på 116117 og det vil da være mulig å ta en foreløpig hurtigtest før PCR-testen mandag. Dette av smittesporingshensyn, sier Marken.