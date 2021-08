Kvinne frifunnet for felling av rådyr

Nyheter

Hendelsen skjedde i fjor sommer, kvinnen ble ilagt forelegg i februar i år og forhandling i saken i Brønnøy tingrett ble gjennomført i april i år. Kvinnen var tiltalt for brudd på viltlovens §56, annet ledd, for å ha skutt et rådyr utenfor det godkjente jaktvaldet der hun hadde tillatelse til å jakte. Aktor la ned påstand om bot på 3.600 kroner og at tiltalte måtte dekke saksomkostninger.