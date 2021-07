Vedum ser gjerne mer aktivitet på Registrene

Nyheter

Fredag kom Senterpartiets partileder Trygve Slagsvold Vedum av Hurtigruta på vei sørover under partiets stortingsvalgkamp. Det var en offensiv partileder som kom til Brønnøysund, fra et offensivt parti som har gode meningsmålinger i ryggen og som under valgkampens begynnelse i Finnmark blant annet sparket etter Arbeiderpartiet - som Senterpartiet håper å danne regjering med etter valget - men uten SV denne gangen.