Stortalent tilbake etter to års skademareritt

Nyheter

- Jeg flyttet på meg fordi jeg hadde lyst til å satse på fotballen. De to første årene i Ranheim og trønderhovedstaden har ikke blitt helt som jeg så for meg. Det har tatt mye lengre tid å få leget skaden jeg pådro meg for to år siden enn det jeg ble forespeilet. Nå er jeg heldigvis på tur tilbake. Det var stort å få spille kamp igjen, sa Sevald Birk Andreassen etter at han hadde gjort et aldri så lite come-back på selveste Aker stadion i Molde.