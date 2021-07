Brønnøy får flere doser - øker vaksinasjonstempoet

Nyheter

- I inneværende uke setter vi 750 doser og i uke 31 skal det settes 624 doser, skriver kommunen på sin facebook-side.

Det opplyses at tilgangen på flere doser har ført til et stort arbeidspress på kommunens personale som setter opp timer.

- Vi ber om forståelse for at vaksinetelefonen til tider kan være ubetjent. Vaksinering vil fortsette på onsdager på Samfunnshuset og vi minner om munnbindpåbud og ber om at publikum møter presist. Tilgang på vaksine vil bestemme om vi må utvide til å vaksinere flere dager i uka. Brønnøy kommune vaksinerer nå prioriteringsgruppe 10 og vi har begynt å varsle prioriteringsgruppe 11, skriver kommunen.