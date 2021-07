Ørkenkonsert med trøkk

Nyheter

For det ble et fyrverkeri av en konsert på stedet stolte vegværinger kaller "ørkenen", altså sanddynene på Moen. I praksis er det bare litt sand. Det er uansett et nydelig sted og med Trollvasstind innhyllet i tåke var det det perfekte bakteppet for en utekonsert. Endelig en utekonsert som faktisk kunne avholdes ute. Det måtte altså et bergensband til for å få en slutt på regnet, ironisk nok.