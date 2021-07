Utøya – en fars historie

Å se deg der hos politiet inntullet i et pledd, skrekkslagen, trist, gråtende, sjokkert, men i live. Gleden over at du hadde overlevd var ubeskrivelig

Tonje, datter og min kjære lille øyesten. Du som kan irritere på deg gråstein, men samtidig få din far til å le så tårene triller... Dagen du kom til verden sa min mor til meg noen ord jeg aldri har glemt og som står seg den dag i dag. Ordene var som følger: «Du vil oppleve en enorm glede som far, men du vil også oppleve at du aldri blir kvitt bekymringer».

Disse ord har for alltid vært en del av meg som far, og er definitiv en sannhet jeg ikke kommer utenom. Du og din eldre søster Renate var i oppveksten som søsken flest, sammen om det meste, trofaste venner og ikke minst bitre uvenner når søskenkjærligheten viste sin motsatte side. Du var den munnrappe, påståelige frøkna, lyst hode være seg utenpå som innvendig, men med en trang til å få din vilje gjennom til tross for at søsteren din hadde sine to års forsprang i både alder og fysikk. Resultatet var ofte som i andre søskenflokker, den eldste gikk seirende ut, fysisk overlegen. Årene gikk, og vi har gjennom alle år hatt et veldig nært forhold som far og datter som for øvrig bare har blitt sterkere og sterkere til tross for dagens geografiske avstand, Helgeland-Australia. Det at avstanden er stor har dog ikke ført til at vårt nære forhold har fått noen knekk, tvert i mot og vi har ofte gode lange og ikke minst muntre samtaler hvor vi kan diskutere alt fra de minste ting til å løse verdensproblemer. Ikke minst kan vi fleipe og le så vi griner begge to, denne egenskapen ligger nok latent i oss i den grad vi har en evne til å se det positive i de fleste sammenhenger, uansett!

Når jeg tenker tilbake i tid så kommer jeg ikke utenom håndballen, sporten var en stor del av oppveksten din og du viet mye av fritiden til dette kombinert med alle dine venner her på Helgeland, og du var et stort talent - ingen tvil om det! Jeg var så heldig at du ville ha meg med som en del av trenerteamet på laget du var en del av, og fikk i den sammenheng enda tettere kjennskap til mange av dine venner og derfor kunne slippe litt på bekymringene de fleste fedre og mødre går rundt med, men farmors ord ble aldri glemt. Jeg har alltid sett på meg selv som en «heldig» far, i den grad din mor og jeg skilte lag ganske tidlig i dine barndoms år, men vi har samtidig klart å bevare samspillet og vennskapet oss i mellom. Det at du ønsket å bo med pappa har for meg vært en berikelse på alle måter som jeg aldri ville vært foruten og er deg evig takknemlig!

Så kom dagen hvor min mors ord virkelig fikk vise sin sannhet og frykten tar tak, datoen er 22. juli 2011. Jeg kommer aldri til å glemme denne dagen så lenge jeg lever, frykten for å miste deg, usikkerheten, sorgen som lå som et teppe over alle de pårørende som i fortvilelse forsøkte å finne sine kjære via navnelister som var hengt opp i hotellresepsjonen. Følelsen av død i salen hvor de som hadde mistet sine sønner og døtre oppholdt seg, i tillegg egen maktesløshet som far og ikke minst mine tanker om bord på et fly fra Brønnøysund til Oslo: «svøm!» Å se deg der hos politiet inntullet i et pledd, skrekkslagen, trist, gråtende, sjokkert, men i live. Gleden over at du hadde overlevd var ubeskrivelig til tross for alt annet. Tusen tanker.

Det startet jo som det ofte gjør med tenåringer: «Pappa, jeg vil på Utøya, jeg snakker med «NN» (skutt / hvil i fred) nå og de vil ha meg med som en del av AUF Østfold, kan jeg få lov?»

Jeg husker det så godt, du kom engasjert og entusiastisk som alltid ut fra rommet i håp om at du fikk lov til å delta. Jeg vet fortsatt ikke hvorfor jeg hadde en tanke om at dette skulle du ikke ta del i, men som historien forteller så fikk du lov. Hadde jeg bare fulgt «magefølelsen».

Dagen du har pratet om og ikke minst gledet deg så mye til var kommet. Jeg vet du syntes det var helt topp å være på Utøya. Du nesten glødet i tonen når du fortalte om hva dere drev med, hvor blant annet ballspill og møte med nye kamerater stod høyt i kurs. Det var ingenting på det tidspunktet som ga meg tegn til uro.

Den 22. juli sitter jeg bekymringsløst i flyet på vei fra Oslo til Brønnøysund, overhører for øvrig at enkelte oppgir at de har hørt at det har vært en større eksplosjon i Oslo uten å vite hva eller hvor. Ikke så mye å gjøre med dette her jeg sitter og turen flyr som normalt uten videre problemer. Jeg går av som vanlig og kommer inn i ankomsthallen, hvor jeg raskt får beskjed om at min eldste datter Renate er i telefonen og at jeg må ta den omgående. Jeg griper denne og hører en gråtkvalt panisk stemme i andre enden som med sine ord endrer livene våre for alltid: «De skyter på Utøya og Tonje har søkt dekning». Ordene treffer som en knyttneve, frykten bare raser gjennom kroppen og tankene spinner i alle retninger. Lever hun, er hun skadet? Ingen mulige fluktruter med unntak av vannet. Jeg kontakter flyplasspersonalet som i rekordfart sørger får at jeg får en billett i retur på samme fly jeg selv nettopp hadde landet med.

Jeg har hatt mang en flytur i egen regi og som passasjer over store deler av verden, men denne turen var mitt livs lengste flight. Kjenner at den mentale kontrollen nærmer seg bristepunktet, tanken om at jeg skulle miste henne, skutt og drept, å aldri få henne tilbake var så skremmende og vond at jeg ikke helt forstår i ettertid hvorfor jeg ikke mistet fatningen. En tanke gjorde seg gjeldende: «Svøm Tonje, SVØM!» Den tanken var så sterk at jeg ikke klarte å slippe den.

Endelig ankommer vi Oslo lufthavn og jeg løper ut av flyet, videre gjennom hele terminalen på rekordfart, møter familien på utsiden. Alle er helt fortvilet, men beskjeden som jeg fryktet aller verst, den kom ikke, derimot: «HUN LEVER, TONJE LEVER, HUN SVØMTE I LAND!»

Kjenner en vanvittig lettelse, men samtidig en enorm frykt for eventuelle skader hun kan ha blitt påført.

Kort tid etter får jeg endelig samtalen med deg. Bekreftelsen på at du fortsatt er i live! Bare det å høre stemmen din var så forløsende at jeg knapt fikk med meg hvor du var. Sandvika Politistasjon ... Mange snakker om «mammahjertet», men «pappahjertet» har aldri slått så hardt noen gang for min del.

I all hast kjører vi direkte til politistasjonen og jeg banker febrilsk på en stengt dør, en dame i politiuniform slipper meg inn. Der står du, inntullet i et pledd, hvit i ansiktet, sjokkert og gråtende, mens du sier «Pappa jeg klarte det!». Ordene og synet av deg akkurat da, var en følelsesmessig eksplosjon, klemmen, det å få holde rundt deg, vite at du ikke var drept, men i live. En ubeskrivelig følelse. Ikke alle fikk oppleve dette og tankene har ofte gått til disse, da flere var dine bekjente og nære venner.

Ti år er nå gått. Dagene, ukene, månedene og ikke minst årene etter Utøya ble krevende for oss alle. Rettssaken, møtet med gjerningsmannen, media sitt ønske om å få vite, lokalpresse, de største avisene i landet med tillegg av store utenlandske nyhetsbyråer som ønsket en del av din historie, men det var ikke ønskelig å fortelle, inntil nå.

Det var ikke en selvfølgelighet at helsevesenet over tid stod til disposisjon som man for øvrig kunne få inntrykk av, men vi «kjempet» oss likevel gjennom så godt det lot seg gjøre! Det at vi bor her på Helgeland har sine positive og negative sider, møter med enkelte institusjoner som var tiltenkt å hjelpe/ivareta var totalt fraværende, men takket være en forståelsesfull lokalskole og da spesielt Gro som hjalp oss med tilrettelegging i en svært så vanskelig periode gjorde hverdagen noe lettere. John, fastlegen din som alltid var tilgjengelig og bidro til at livet sakte, men sikkert gikk tilbake til en tilnærmet normal hverdag. I tillegg er jeg glad for at svært mange personer i lokalmiljøet viste forståelse og sympati og på den måten var en psykologisk bidragsyter i riktig retning, men mest av alt en stor takk til alle dine venner som var der for deg i tykt og tynt!

Til tross for mange tunge dager, har du likeså vist at med et positivt sinn og en egen evne til å klare deg gjennom ekstremt krevende forhold vist oss alle at selv de verste hendelser kan man komme styrket ut av, det står det respekt av!

De siste årene har du atter fått større påfyll i din bagasje og når du endelig setter kursen til den nordlige halvkule så er det som ferdig utdannet marinebiolog! Gleder meg så inderlig til du kommer hjem jenta mi og er så utrolig takknemlig for at akkurat du er min og i live … det kunne fort vært annerledes ...

Stolt og ikke minst utrolig glad i deg!





Pappa





Til alle dere som dessverre ikke var like heldig som vi var: Dere vil aldri bli glemt, ei heller historien!