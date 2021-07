Jobbet seg over til den andre siden

Nyheter

25-åringen er en av de overlevende etter massakren på Utøya 22. juli 2011. Hun kom flyttende til Brønnøysund sammen med faren Bjørn Skar i desember 2010. Hun gikk siste halvår av tiendeklasse ved BBU før hun opplevde og overlevde terroren på Utøya 22. juli 2011.

- Selv om det nå er ti år siden så husker jeg dagen som om det var i går. Jeg våknet og tittet ut av teltåpningen, det var regn og dårlig vær. Jeg skulle være med på fotballkamp mellom Østfold og Vestfold, og siden jeg var medlem av Moss AUF representerte jeg dermed Østfold. Været gjorde at kampen ble avlyst, forteller Tonje Skar på telefon fra Brisbane i Australia, der hun snart er ferdig med en bachelor i marinbiologi.

Etter hvert kom det informasjon om bomben som gikk av ved regjeringskvartalet til deltagerne ved leiren.

- Jeg husker vi ble samlet i storsalen hvor vi fikk informasjon om bombeangrepet mot regjeringskvartalet. Dere tror ikke det er terror mot Arbeiderpartiet og AUF? Tenk hvis? Spurte jeg noen av de andre, forteller Tonje.

Litt senere snakker hun med en kompis på telefonen idet hun hører de første skuddene. Hun hørte tre skudd og løp og gjemte seg i teltet med to andre, før det igjen kom skudd og hun la på sprang ned mot sydspissen på øya. Der var det flere andre, og sammen bestemte de seg for å svømme over. Mens hun svømte mot sikkerheten kunne hun se for seg sin egen gravstøtte.

Avstanden over til fastlandet er 550 meter, på det korteste.

- Jeg erindrer at vi møtte AUF-ere som ikke hadde rukket ferjen som Breivik tok for å komme seg over til Utøya. Deretter ble vi kjørt i retning Sandvika. Husker at jeg fremdeles hørte skudd fra øya og at helikopteret kom flyvende mens vi kjørte, forteller hun.

- Da vi ankom politihuset i Sandvika var det tomt for politi, men heldigvis fikk vi fatt i barnevernet som tok oss inn. Vi var fremdeles iført våte klær, så minnes jeg fikk en slags hvit varmedress utlevert. Telefonen jeg hadde med til Utøya ligger nok på bunnen av Tyrifjorden etter den strabasiøse svømmeturen mot fastlandet, utdyper Tonje.

Hun fikk låne en telefon for å ringe foreldrene.

- Mamma var dratt til Sundvolden Hotell som tok imot overlevende, pårørende, kriseteam og politi. Pappa hadde akkurat kommet hjem til Brønnøysund, men han snudde sporenstreks og dro nedover igjen for å møte meg, forteller hun.

- Da pappa endelig kom for å hente meg, så utbrøt jeg "jeg klarte det! " Jeg, pappa, farmor og kusina mi dro da opp til Sundvollen. Vi måtte lese på veggoppslag hvor navnene til de døde og skadde sto skrevet. Kompisen min, Bendik, var en av de omkomne. Det er fremdeles tøft å prate om tapet av Bendik. De neste døgnene var et eneste stort kaos, og under rosetoget i Oslo den 25. juli var jeg helt tom, for alt. Absolutt alt, forteller Tonje Skar.

Hun skulle egentlig begynne på førsteåret ved Brønnøysund vidergående skole høsten etter. Det skulle vise seg å bli vanskelig å gjennomføre.

- Førsteåret mitt ved BVS ble ikke vellykket, så jeg valgte å gå året om igjen. Det førte til at vennene mine ble ferdig et år før meg og de fleste av dem valgte å dra til Trondheim etter endt skolegang. Det gjorde at jeg flyttet etter vennene mine og tok sisteåret der, opplyser Skar.

Tiden etter Utøya var ikke enkel.

- Husker en episode der jeg sto på tribunen i Brønnøyhallen. Brønnøy Pistolklubb startet opp skytetrening vegg i vegg. Smellene gjorde at jeg måtte forlate hallen, forteller Tonje.

Tonje tok ansvar for å håndtere egen frykt med blant annet eksponeringsterapi i Forsvaret. Hun ville lære å forstå skytevåpen. Senere, før hun skulle starte skolegang i Mellom-Amerika, tok hun også kontakt med distriktspsykiatrisk senter for å lære seg å håndtere en eventuell panikkangst. «Bedre føre var ...» er et ordtak som passer fint her.

- Jeg har faktisk tatt bronsemerket som skarpskytter i militæret. Det ble mange tårer den dagen jeg ble dimmitert. Det var en veldig fin tid, forteller hun.

Det er de små tingene som har betydd noe. Under Rosetoget i Oslo 25. juli 2011 opplevde Tonje noe som har hengt ved henne siden og vil gjøre det resten av livet.

- Under rosetoget var det en tilfeldig gammel mann som gav meg et slags visittkort eller lignende hvor det sto: «It is not the world that needs peace; it is people. When people in the world are at peace within, the world will be at peace.»

- Det er så beskrivende og jeg kommer aldri til å glemme de ordene. Alle de små tingene. Hjertene på facebook ved de ulike årsmarkeringene. Alle fine meldinger som jeg har mottatt opp gjennom årene, sier en tydelig beveget Tonje på telefon fra «down under».

Hun er opptatt av åpenhet og at det som skjedde for ti år siden blir snakket om.

- Det må ikke glemmes. Vi må ha åpenhet og prate om det som skjedde for å bli bevisst på hvordan vi ikke vil ha det i fremtiden. Jeg er så glad for familien og vennene mine som har hjulpet meg dit jeg er i dag. Jeg har jobbet meg fra Utøya, gjennom videregående, ett semester med spansk i Nicaragua og nå til en bachelor i marinbiologi, sier Skar.

- Hvor går veien videre - hva skal du bli når du blir stor?

- Jeg kommer neppe hjem med det første. Jeg har lyst å fortsette med en master i samme retning jeg er i nå. Studere hvithai og lignende. Forhåpentligvis blir det også etter hvert en PhD, sier en positiv og fornøyd Tonje Skar avslutningsvis på telefon, mens hun er på telttur utenfor Brisbane.