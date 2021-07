Nyheter

Flere kommuner melder om at de sliter med å få omsetning på koronavaksiner i sommerferien.

– Vi har 90 vaksinedoser ledig til morgendagens vaksinering, og det er fint om folk melder seg, skriver kommuneoverlege Kirsten Toft i Alstahaug til Helgelands Blad.

Bestilling av time skjer via kommunens nettside. Toft sier videre at alle over 18 år, altså de som er født i 2003 eller tidligere, kan bestille.