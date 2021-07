Tar opp ruta kl. 14.00 fra Vennesund

Nyheter

MF Heilhorn tok opp ruten fra avgang Vennesund kl. 14.00, melder TTS.

Nordland fylkeskommune påpeker i en pressemelding at det må forventes køer på sambandet nå som suppleringferja "Lysingen" er ute.

- Det vil bli redusert kapasitet, fordi vi bare kan betjene sambandet med èn båt, mot normalt to i sommermånedene. Derfor vil de som trafikerer strekningene måtte være forberedt på ventetid, og planlegge reisen etter dette. Det finnes også omkjøringsveier. Rederiet jobber nå med å finne en løsning for å få opp kapasiteten, sier fylkesdirektør for transport og infrastruktur, Odd Inge Bardal.

Følg skipstrafikken her.



Kystvaktskip slepte bort «Lysingen» I halv to-tiden startet slepet av «Lysingen». Nå gjenåpnes sambandet.

Samband vil være ute i flere timer, TTS anbefaler å kjære rundt «Lysingen» ligger i veien for «Heilhorn», og det har ikke vært mulig å gjøre noe med situasjonen torsdag kveld.