Nyheter

Avisen møter Daisy Péna, Esther Dybvik, Synnøve Ingulfsvann, Kate Kjørsvik og Maria Rønneby rett før festivalen starter. De er godt forberedt med regnponcho, superundertøy og vintersko.

- Altså, det er veldig typisk festivalvær, men det kunne selvfølgelig vært bedre. Det er ingen tvil om, sier Maria.

Hvordan er stemningen?

- Den er bra!, sier Maria.

- Upåklagelig, sier Kate

- Vi hørte at solen skulle komme snart, rundt kl 19, sier Daisy.

- Vi er optimistiske!, sier de.

Hvilke forventniger har dere til festivalen i kveld?

- Det er kjempebra band som spiller, og stemningen blir til slik du lager den selv. Så det blir dritbra, sier Kate.

Gjengen er enige om at Postgirobygget er helt rått.

- Ja, det blir bra, sier de.

- OnklP, alle bandene som er her, Tora, Odd Nordstoga, det er kjempebra at de får til noe som dette under koronatiden, sier Kate.

- Ja, det er faktisk veldig bra, at det er noe som skjer. Dette er ganske etterlengtet, sier Maria.

Fast på ferjeleiet

Magnar Bøkestad og Olaug Mikalsen rakk ikke gårsdagens konserter. De kom ikke over med ferjen fra Holm.

- Vi stod tre timer i kø, og det ble litt for langt til å kjøre rundt, forteller Olaug.

De er forberedt på været.

- Vi må bare ta det som det kommer. Vi har varme klær, men ikke stilongs, sier hun.

- Vi kom akkurat nå, bilen er parkert, så vi rekker kveldens konserter, sier han.

- Vi bor der vi bor

Jostein og Hanne Nybakken er klare for konsert.

- Været er ikke så mye å gjøre med, vi bor der vi bor. Full pakke med ull og langklær, sier han.

De gleder seg til å få oppleve konsert igjen.

- Vi har bare billetter til i dag, men det blir bra å få oppleve konsert igjen og se folk, sier han.

- Jeg skal se alt

Marius Horn har billetter til alle konsertene.

- Jeg skal se alt. Jeg er klar for musikk og drikke øl. Jeg lærte fra i går, så har på meg varmere klær i kveld, sier han.

- Har ikke noen sterke formeninger om de som spiller, men det blir bra å dra på konsert igjen, sier han.

- Det blir en bra kveld

Vakt Steinar Albert Kvitting sier han var forberedt på været i kveld.

- Dette er bare noe man må regne med at det kan bli, men jeg tror det blir bra i kveld. Ser frem til å se at folk har det trivelig, at de har det bra. Håper det blir bedre vær senere, sier han.

- Kan bli litt hustrig

Festival sjef Morten Horn sier han er klar for å ta i mot festivalfolket.

- Det går kjempefint! Vi er klare for å ta i mot folk og skal by på fine konserter, sier han.

Været er som det er, sier han.

- Det er ikke det slag artig når været er som det er, men det er ikke noe vi får gjort noe med. På kysten på Helgeland så er vi vant til å takle slikt vær, så jeg regner med at folk skjønner at det kan bli litt hustrig, sier han.

Han tenker at festivalopplevelsen bli like stor som gårsdagen.

- I går hadde vi noen fantastiske konserter, og det tror jeg det blir i dag og. Musikkopplevelsen er jo like stor.

Han sier at er er noen fordeler med regnværet.

- Det er lite insekter og ikke noe behov for solkrem, det to ting mindre å tenke på, sier han.