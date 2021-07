Har ventet timesvis på ferja: – Mange folk har snudd

Nyheter

Det har vært store problemer på Igerøy-Horn-sambandet tirsdag, etter at ruten måtte innstilles på morgenen grunnet teknisk feil. Like etter klokken 16 ble det klart at Boreals «Sigrid» skal gå direkte fra Tjøtta til Horn, der hun går inn i rute mellom Horn og Igerøy ut dagen. Igerøy-Horn drives av Torghatten Trafikkselskap (TTS).