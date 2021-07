På flybridge til ærfugl på rede

Nyheter

Wow! Det kan være et godt tegn for lokale opplevelsestilbydere. Reisearrangør Jan Sortland som har sin base i Oslo, er på den internasjonalt prestisjefylte Wendy's Wow-List of Trusted Travel Experts 2021, noe som innebærer at han internasjonalt markedsføres som den i Norge og Skandinavia du bør kontakte ved ønske om en ekstraordinær reise hit.