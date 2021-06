Nyheter

Det samme sier driveren av Bjørnvika Natursenter, Benny Tjønnøy: turistene er endelig tilbake. Tyskerne har lenge ventet på at Norge skulle åpne grensene for turistene, og endelig skjer det. Turistene vi snakket med ved Bjørnvika Natursenter priste seg lykkelig over at grensene endelig er åpnet.