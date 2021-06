Ansatte i skoler, barnehager og SFO i Brønnøy prioriteres i vaksinekøen

Nyheter

Regjeringen har besluttet at ansatte i barnehager, skoler og SFO kan prioriteres i vaksinekøen, slik at flest mulig er beskyttet ved skolestart. Bakgrunnen for beslutningen er at forsinkelser i vaksineleveransene har medført at noen av disse ansatte ellers ikke vil rekke å bli vaksinert før barnehager, skoler og SFO åpner på grønt nivå med færre smitteverntiltak til høsten.

Setter av 10 prosent

Kommunene rådes til å prioritere inntil 10 prosent av vaksinene til dette formålet. Dette gjelder ansatte i skoler, barnehager og SFO som arbeider direkte med barna/elevene.

Brønnøy kommune har besluttet å utarbeide en oversikt over hvor mange ansatte i skole og barnehager som enda ikke er vaksinert og hvem som skal prioriteres først, slik av kommunen er klare for å kalle inn fortløpende de som ønsker vaksine.

Det er den kommunen hvor skolen, barnehagen eller SFO ligger som er styrende for denne vaksinasjonen, ikke den kommunen hvor de som jobber i skole, SFO og barnehage bor. Dette innebærer da at kommunen må vaksinere ansatte som bor i en annen kommune.

Videre ber kommunen fylkeskommunale og private skoler, samt barnehager om å utarbeide en oversikt over ansatte som skal prioriteres og sende denne til kommunens vaksinekontor.

Lærere fra uke 28

Etter et tips om en nytt smittetilfelle i Brønnøysund, kontaktet BAnett ordfører i Brønnøy Eilif Trælnes mandag. Han melder om ingen nye smittede eller tester som ventes på.

- Jeg har ikke fått noe beskjed om dette fra legekontoret. Status mandag 28. juni er 10.095 tester tatt, vi venter på ingen prøver, og det er heller ingen nye positive tilfeller. Hvis det skulle ha oppstått et positivt tilfelle hadde vi fått beskjed om det relativt fort, sier han.

- De ansatte i barnehager, skoler og SFO blir vaksinert tidligst fra og med onsdag i uke 28. Alle får samtidig og vi har ingen rangering på dem, sier ordføreren.

Han håper på flere doser i fremtiden.

- På den måten får vi satt vaksiner på alle så fort det lar seg gjøre. Det er den eneste muligheten til å komme seg ut av pandemien, sier han.