Roser Pride: - Helt fantastisk arrangement

Trekkplastrene søndag var utvilsomt artistene Charlotte Audestad og Marion Ravn. Charlotte Audestad beskrives som et verbalt unikum som setter fokus på hverdagen og dens utfordringer. En perfekt låtskriver og artist for arrangementet som nettopp setter fokus på livets utfordringer. Etter Audestad er det duket for Marion Ravn. Konsertene går kveldstid og arrangør håper at folket stiller opp.