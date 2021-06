- En folkefest for alle

Nyheter

Brønnøysunds Avis møter komiteen bak Pride, Hanne Pernille Andersen, Nils Gullsvåg og Tobias Oliver Magnusen i forkant av helgens store happening. Planleggingen bak hele arrangementet har vært strukturert, men tatt i forbehold med tanke på koronasituasjonen.

– I mars var stort sett løpet lagt, tidsplanen ble gjort klar og den har vi holdt. Vi har prøvd å promotere artister og sluppet de i en rekkefølge som vi har bestemt, noe som vi også har prøvd å være tidlig ute med. Nå er vi i en kontinuerlig prosess, som vi fortsatt ikke er ferdige med, sier Gullsvåg.

– Vi er med på å lage en miniatyrutgave av Oslo-Pride, på ett lite sted. Det synes jeg er enormt viktig og jeg er veldig glad for å ha folk på laget som er enig og ønsker å jobbe med dette, sier Andersen.

Lave billettpriser

Arrangørene har valgt å fokusere på billigere billetter slik at flest mulig kan dra på konsert, selv om man har en stor familie. Derfor hadde de bygd opp økonomi i forkant.

– Vi har valgt å fokusere på at billettprisene skal være lave, på den måten blir arrangementet inkluderende for alle. Hvis du har en familie på fem til syv stykker, koster det fort veldig mye for å kunne dra på konsert, sier arrangøren og viser til konsertene med Charlotte Audestad og Marion Ravn.

– Vi ber fortsatt til værgudene, påpeker Andersen.

– Helgelandsvær er Helgelandsvær

Telt var noe de har helt sikre på at de skulle ha til Pride-feiringen.

– I morgen skal vi finne ut av hvor mange vi kan være i det teltet konsertene skal spilles i. Vi måtte ha telt for å være sikre på at dette ville bli gjennomført. Helgelandsvær er helgelandsvær. Vi regner med at det er plass til 100 til 120 stykker, med én meters avstand, sier Gullsvåg.

– Vi har planlagt dette i en tid der reglene endrer seg nesten annenhver dag, og det er ikke lenge siden de ble endret igjen, sier Andersen.

– Det skal sies at vi er godt innenfor reglene. Det er godt over halvparten av billettene som er borte på de to første, og litt mindre på den siste. Hvis folk vil ha billetter så må de skynde seg, sier Gullsvåg.

Første Pride

Hanne og Nils har vært med og opplevd festen Pride bærer med seg, men for Tobias er dette første gang han deltar på Pride.

– Jeg tenker dette kommer til å bli veldig gøy. Det kommer til å bli mye jobbing med opp og nedrigging, oppsett av scene som jeg tror det blir gøy. Dette er også min første Pride så dette blir spennende, sier han.

Fylkeskommunen sponser ikke

Nordland fylkeskommune ble ikke med og sponset Vega Pride i år, på grunn av mange søkere til støtte.

– Vi tenker at dette kunne være en god sak som fylkeskommunen kunne ha funnet en vei å bli med på, sier han.

Dette setter ikke en stopper for arrangementet.

– Det er de private sponsorene som er med på å gjøre dette mulig. Det er de som har gått inn med store beløp, det er veldig imponerende. Det er stort sett de lokale som har bidratt og det er kjempebra. Uten dem har det ikke vært snakk om Pride, sier han.

Siste innspurt

20 frivillige skal jobbe på arrangementet, og det gjenstår noen oppgaver før de er helt ferdige.

– Vi har en kabal som må gå opp til helgen, der en del praktiske ting som gjenstår blant annet utdeling av oppgaver, kjøre inn bord og stoler, også teknikken. Smittevern er noe vi skal jobbe mer med fram mot helgen. Vi er ikke ferdige, men vi er i rute. Det vi har på listen tar vi fram mot helga, sier Gullsvåg.

– Det er et puslespill. Dette prosjektet har tatt like lang tid som å bære fram en baby, Vega Pride er min baby. Vi har jo ett par fedre også, ler Hanne.

Og legger til at det er åtte måneder siden vi begynte planleggingen.

– Hvor mange har dere plass til?

– Vi har plass til cirka 100 stykker per konsert. På torget vil det bli folk som kommer og går, der regner vi med at vi har plass til 500 stk i løpet av helgen totalt. Vi passer på i døra at det ikke kommer for mange inn på en gang, slik at det blir litt romslig der inne. Der er forhåpentligvis greit vær slik at man kan være ute. Det er ett stort område, sier Gullsvåg.

Pride for alle

Andersen understreker at Pride skal være en folkefest for alle, store som små.

– Dette skal være for de som har leggetid og de som ikke har leggetid. Det er ikke lagt opp til at det skal bli et nordnorsk kalas, dette er noe som skal være for alle. Jeg tenker det er viktig, for jeg ønsker at foreldrene skal kunne ta med seg barna sine og vise at dette ikke er farlig. Det er et politisk budskap i bunn, som det er mulig å lese seg opp på. Dette handler om å sette fokus på at man inkluderer alle og at mangfold er fint, det er det som er Pride. Det er jo det Pride et tuftet på, sier hun.