Politikerne debatterte de som ikke bygger

Nyheter

Under fredagens møte behandlet Sømna kommunestyre retningslinjer for tildeling av kommunale boligtomter. Det finnes allerede en etablert praksis, men med bakgrunn i at tomtene i nye Buskhammaren boligfelt på Berg legges ut for salg i år ble det vedtatt retningslinjer. De skal revideres hvert fjerde år.