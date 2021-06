Mange vegrer seg for å ta imot hjelp fra barnevernet

Nyheter

Barneverntjenesten Sør-Helgeland er en interkommunal tjeneste, for kommunene Brønnøy, Bindal, Sømna, Vega og Vevelstad. Hovedoppgaven til barnevernet er å sikre at barn og unge får god omsorg og trygge oppvekstsvilkår. Dette skal gjøres ved å tilby riktig hjelp til rett tid når barn og familier har behov for dette.