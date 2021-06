Nyheter

Politiet melder på Twitter natt til lørdag at de har fått flere meldinger om promillekjøring i Sandnessjøen. En mann i 30-årene skal ha kjørt fra et utested i sentrum, til en boligadresse i sentrum. Han skal ha vært borti blant annet en parkert bil og en lift under kjøreturen.

Ifølge politiet skal det ikke dreie seg om store skader, heller ikke personskade.

Mannen er fremstilt for bevissikring.