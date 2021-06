Tiltalt nektet for nakenløping, men sier han trenger hjelp

Nyheter

Da møtte en lokal mann i Helgeland tingrett for å svare for en tiltale som omhandlet skremmende eller plagsom adferd og seksuelt krenkende handlinger. Konkret er mannen anklaget for å ha løpt naken forbi det gamle bankbygget i Sømnaveien 85, for å ha etterlatt undertøy dynket i matolje på et dørhåndtak på et bolighus i Brønnøysund, og for senere å ha vist seg naken foran vinduet til samme bolighus ved to anledninger.