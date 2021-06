Flytter gammelt nordlandshus

Nyheter

Et enstemmig kommunestyre ga torsdag sin tilslutning til at Vega verdensarvsenter AS får flytte det gamle nordlandshuset fra tunet ved den gamle prestegården på Gladstad. Dette huset ble i sin tid gitt i gave til kommunen og flyttet fra Halmøy, mot at det skulle stå ved prestegården der det ble drevet formidling og museumsdrift tidligere.