Campus BLÅ utvider studietilbudet

Nyheter

Sjøfartsdirektoratet og DNVL har gitt Campus BLÅ såkalt STCW-godkjenning, melder skolen. Dette gir Campus BLÅ muligheten til å kjøre maritime kurs, inkludert sertifikat for fører av oppdrettsbåter (D6), fritidsbåtskipperkurs (D5L), fiskeskipperkurs klasse C, sikkerhetskurs for sjøfolk (IMO 50), passasjer- og krisehåndtering med mer