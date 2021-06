Nyheter

TTS meldte mandag like ettter klokken sju at ferjesambandet Vennesund-Holm er innstilt av tekniske årsaker. Klokken 07.24 skriver selskapet at "Lysingen" tar opp ruta igjen fra Holm kl 08.40 og fra Vennesund kl 09.10.

Se skipstrafikken her.