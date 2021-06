Endrer praksis med fortrinnsrett i ferjekø

Nyheter

BAnett har blitt kontaktet av en tipser angående sambandet Tjøtta-Igerøy. I vinterhalvåret går denne ferja kun på tirsdager, fredager og søndager. Tipseren hevder de som bruker dette sambandet har kommet i annen rekke og at de som har ønsket å reise Horn-Vega-Tjøtta for å slippe å kjøre over Vevelstad, blir prioriterte. Videre skriver tipseren at dette har skapt dårligere kapasitet for vegafolket.