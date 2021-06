NRK: - "Sommerskuta" skal seile langs Helgelandskysten

Nyheter

- Jeg ble oppringt av min svigermor som hadde lest at vi ikke skal seile langs Helgelandskysten. Men det stemmer ikke. Vi gleder oss veldig til å vise seerne det som for flere av oss om bord blir selve kremen på seilasen, sier Ingrid Olderbakk i Sommerskuta-redaksjonen, som selv kontaktet BAnett.