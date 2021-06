Folkeaksjon fikk full støtte fra ordførerne på Sør-Helgeland

Nyheter

- Målet med turneen er å samle alle 18 ordførerne bak kravet om å gjenreise Høgskolen i Nesna. Slik sender vi ut et sterkt signal om at Helgeland trenger den selvstendige institusjonen tilbake for å kunne være en motor for forskning og utvikling, og for å svare på regionens behov, sier leder for folkeaksjonen Jenny Myklebust.