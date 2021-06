Brønnøy vil ikke sette Janssen-vaksine

Nyheter

Janssen-vaksinen er ikke en del av koronavaksinasjonsprogrammet. Årsaken er ifølge norske helsemyndigheter at det er påvist sjeldne svært alvorlige bivirkninger i form av blodpropp og lavt antall blodplater med blødninger etter bruk av denne vaksinen.

FHI har anbefalt å ikke gjøre Janssen-vaksinen tilgjengelig for bruk utenfor vaksinasjonsprogrammet, noe regjeringen onsdag gikk inn for.

Dersom kriteriene er oppfylt, kan du derfor fra tirsdag be om en legevurdering for å få Janssen-vaksinen.

Thorkildsen sier nei

I Brønnøy er imidlertid dette ikke en mulighet, ifølge kommuneoverlege Even Thorkildsen.

- Det kommer nå flere forespørsler om å få satt denne vaksinen. Det vil ikke bli satt Janssen-vaksine ved legesenteret i Brønnøysund, sier Thorkildsen til BAnett fredag,

FHI-direktør Camilla Stoltenberg frykter dødsfall som følge av at Janssen-vaksinen tas i bruk i Norge, men sier at den også kan være mindre farlig enn fryktet. Ifølge NTB sier Stoltenberg til VG at det er unikt i norsk sammenheng å tillate en vaksine man kan dø av.

– At man tar en vaksine med så tydelig risiko for dødelige bivirkninger er uvanlig, sier FHI-direktøren og sikter til at det nå åpnes for bruk av Janssen-vaksinen utenfor vaksinasjonsprogrammet.

Vaksinen ble i mai satt på pause i Norge, etter flere tilfeller der vaksinerte har fått blodpropper og lavt antall blodplater. Til avisen sier Stoltenberg at hun frykter både blodpropp-tilfeller og dødsfall.

– Jeg er redd for at noen får blodpropp og jeg er redd for at noen kan dø av dette. Men jeg håper det ikke skjer.

Men til tross for dette er hun også åpen for at vaksinen er mindre farlig enn de tror.

– Det er selvfølgelig en mulighet. Det må vi være åpne for og håpe, sier hun.

Ingen nye smittede

Han opplyser at det per fredag morgen er én person i isolasjon i Brønnøy på grunn av covid19. Det er ingen innlagte på sykehus. Det har heller ikke vært meldt om nye smittede siden tirsdag 1. juni.

Det ventes fredag på 23 prøvesvar og det er nå gjennomført totalt 9.783 koronatester i Brønnøy.

- Hvordan vurderer du smittesituasjonen i Brønnøy nå?

- Det er ingen påviste nye smittede per nå. Risiko ligger i reising – til og fra områder med smitte. De nye variantene av virus spres raskt. For å unngå smittespredning er det fremdeles viktig med de basale tiltak: sprite hender, hold avstand , hvis du føler deg syk ( hoste, feber, sår hals med mer) – hold deg hjemme og test deg, sier Thorkildsen.