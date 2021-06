Skal vurdere å flytte barnehage til Vik

utgangspunktet var 6,7 millioner, som ble til 11, og nå er vi 3,7 millioner over det. Enten må vi finne en annen løsning for de kommunale barnehagetilbudet, ellers så må kommunestyret vedta å øke investeringsrammen

Dette er en av mulighetene som skal vurderes etter at et enstemmig formannskap har gått inn for fortsatt barnehage i Vik sentrum. Men hva slags barnehage det blir i Vik sentrum og hvor i Vik den blir å ligge, er et åpent spørsmål.