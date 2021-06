Gikk over 6,4 millioner i pluss

Nyheter

Kommunedirektør Knut Toresen har laget en årsmelding for 2020 som skal behandles i kommunestyret torsdag 17. juni. Regnskapsresultatet for 2020 viser et mindreforbruk på 6.483.644 kroner og et positivt netto driftsresultat på 20,2 millioner kroner.