Vil gi én million i lån til Sømna Biogass SA

«Sømna kommune gir over det kommunale næringsfondet Sømna Biogass SA et ansvarlig lån på 1 MNOK.2. Lånet gis som serielån over 10 år, hvor de 3 første årene er rente og avdragsfrie.», går det frem av vedtak i Sømna formannskap onsdag. Følg møtet direkte på streaming her .