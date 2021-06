Tyfonene testes klokka 12

Nyheter

Sivilforsvaret tester signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg onsdag klokka 12. Rundt om i landet er det omtrent 1.250 tyfoner, ofte også bare kalt for flyalarmer, som skal varsle befolkningen ved akutt fare.

Over halvparten av alle i hele Norge bor slik at de kan høre landets tyfoner. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig og blir testet to ganger i året.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, sier fungerende sjef Sigurd Heier i Sivilforsvaret.