Mangel på fastlege gir lengre ventetid

Nyheter

Bindal kommune skriver på sin hjemmeside at de for tiden har utfordringer med å få fastleger etter at en fastlege sluttet.

«Dette er en situasjon som gjør at ventetiden for legetime blir lengre enn i en normalsituasjon. De av våre innbyggere som for tiden ikke har fastlege, vil forsøkes fordelt mellom de fastlegene som er igjen. Øyeblikkelig hjelp skal være upåvirket av situasjonen, det samme gjelder legevakt henvendelser som haster.»

Kommunen skriver videre at de søker etter ny fastlege, men at det er vanskelig å rekruttere leger til distriktene, men at dette er høyt prioritert fra kommunens side.