Ingen nye smittet

Nyheter

Det framgår av tallene ordfører Eilif Trælnes har sendt avisen på fredag:

Antall testet totalt: 9.681 stk.

Venter på: 19 tester.

- Det er ingen nye meldte positive smittet. Vi har per nå i Brønnøy fem smittede. Fire av disse er i karantene og én er innlagt ved sykehus, skriver ordføreren, som også kommer med en formaning:

- Brønnøy vil gi en påminnelse til alle våre innbyggere og besøkende om at smittefaren i Norge ikke er over. Det er smitte med britisk og indisk variant i Trondheim / Trøndelag – også i studentmiljøer. Det er risiko for at dette kommer hit. Har du vært i områder med høy smitte bør du holde deg litt rolig noen dager og teste deg. Ber alle huske de grunnleggende reglene som hold avstand, sprite hender, så få nærkontakter som mulig, holde deg hjemme og test deg hvis du føler deg syk.

16 nye smittede i Trondheim I løpet av det siste døgnet er det registrert 16 nye smittetilfeller i Trondheim, noe som er 18 færre enn dagen før og 17 færre enn samme dag i forrige uke.