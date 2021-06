Tilhører med kamera ble et muntert avbrudd i retten

Nyheter

Digitale rettsmøter har skapt en del situasjoner man normalt ikke opplever under fysiske rettsmøter. Mange av historiene kommer selvfølgelig fra USA, der forhandlinger i Høyesterett ved en anledning ble avbrutt av at man plutselig hørte en av deltakerne - uvisst hvem - skylle ned et vannklosett. Det er altså viktig å skru av mikrofonen når du går på toalettet. En annen historie som gikk verden rundt var advokaten som fikk et katte-filter på seg under et rettsmøte, og ikke fikk slått det av.