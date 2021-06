Flere nye smittede, både i og utenfor Brønnøy

Nyheter

Brønnøy kommune ved ordfører Eilif Trælnes melder tirsdag formiddag at det er registrert én ny positiv hurtigtest for korona i Brønnøy mandag 31. mai. Det opplyses at personen allerede var i karantene.

En tidligere smittet person fra Brønnøy som var innlagt på sykehus er nå utskrevet, og én ny person som var kjent smittet ble innlagt på sykehus mandag.

Kommunen melder samtidig at man har fått melding om to nye positive koronatester på brønnøyværinger som oppholder seg andre steder i landet. Disse personene er i isolasjon på oppholdsstedet.

Det er nå totalt gjennomført 9.608 koronatester i Brønnøy, og det ventes på 48 prøveresultater.