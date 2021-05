Nyheter

I en pressemelding opplyser Brønnøy kommune onsdag ettermiddag at man har mottatt to positive PCR-prøver for koronavirus.

Den ene positive bekrefter en tidligere hurtigtest, og den andre er en positiv prøve levert fra en kjent nærkontakt av en smittet.

En av de smittede i Brønnøy er onsdag innlagt på sykehus.

Det opplyses at det nå er totalt 15 personer i karantene i Brønnøy.