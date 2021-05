Kommunen truer med å taue bort biler i Valen

Nyheter

Det skriver kommunen på facebooksiden sin tirsdag. Kommunen viser til at årets feriesesong, og pullerter for strømuttak for bobiler er montert i Valen og snart kobles opp. Ifølge posten hadde man tirsdag registrert 38 bobilparkeringer i Valen, og det understrekes at man venter større besøk fremover. Derfor trenger man alle plassene tilgjengelig for å ta i mot turistene.