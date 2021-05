Knallresultat for BA i fjor, men aksjonær fikk nei til utbytte

Nyheter

Tirsdag ble det gjennomført generalforsamling i selskapet. Til stede var avisas styre, daglig leder/redaktør, en observatør fra de ansatte og tre aksjonærer. Styreleder Henning Johansen åpnet ved å si at avisa hadde levert et godt resultat i 2020, men var nøye med å understreke at dette ikke kom gratis.