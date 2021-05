Hva skal til for å få nytt liv i korpset?

Nyheter

Onsdag 26. mai ettermiddag er det informasjonsmøte på Terråk skole. Her skal interessen for oppstart av et aspirantkorps loddes.

«Det er lenge siden elever ved Terråk skole har spilt i «skolens korps». Faktisk så lenge siden at man nå begynner litt «fra scratch». Korpset på Terråk består i dag utelukkende av 'relativt voksne' musikere. Derfor tenker vi nå å starte et separat parallelt aspirantkorps. Målet i første runde er å stable på bena et ensemble som kan delta med egne innslag på konserter allerede til jul, og som deretter kan spille og opptre sammen utover våren 2022 og frem mot neste sommer. I starten som et helt eget ensemble med egne øvelser og egen musikk.», heter det på Bindal kommunes hjemmesider.

Det er kulturskolelærer Øyvind Nordstrand som er primus motor for satsingen fra kommunens side. Samtidig understrekes det at kulturskolen ikke skal drive korpset. Dette må en medlemsorganisasjon selv gjøre, mens kulturskolen skal bidra med den musikalske fagligheten.