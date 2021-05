Folkehøyskole åpner i 2023 - hvis politikerne vil

Nyheter

De neste årene er det planlagt investeringer for 300 millioner kroner på Toft. Nå tar Campus BLÅ Norsk Havbrukssenter planene enda et steg videre, og engasjerer RATIO arkitekter til å sikre helheten utbyggingsprosjektet. Den erfarne prosjektlederen Terje Arthur Olsen er allerede engasjert for å sikre fremdriften.