Ny direktør i Torgnes AS

- Vi er innmari stolte over at vi har fått John Kenneth til å lede utviklingen i Torgnes-konsernet framover. Han har en sterk faglig bakgrunn og solid ledererfaring innenfor sentrale områder for vår virksomhet. Han kjenner oss allerede godt gjennom sitt styreverv og har vært med på å utvikle den strategiske retningen. Han er definitivt den rette til å sette planene og ambisjonene til selskapet ut i livet, sier Paul Birger Torgnes, som er styreleder i Torgnes AS, i en pressemelding.