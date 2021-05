Fiskeriminister gir 13 millioner til fiskeglade barn

Nyheter

– Jeg ønsker at barn og unge skal spise enda mer av den fantastiske sjømaten som finnes her i Norge. Nå er vi på jakt etter søknader med de gode prosjektene som kan bidra til at unge inspireres til nettopp dette, sier Ingebrigtsen.

10 millioner går til kostholdsprogrammet Fiskesprell som blant annet holder kurs for ansatte i barnehager og skoler. 3 millioner går til prosjekter som skal gi barn og unge gode opplevelser med fisk og sjømat.

Gode vaner

– Gode kostholdsvaner etableres tidlig i livet. Å sørge for gode vaner er derfor en viktig investering. Sjømat er både sunt, godt og noe vi må spise mer av i fremtiden. Økt konsum av sjømat er bra både for miljøet, og for befolkningens helse, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Allerede nå kan institusjoner, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner søke om penger fra potten på 3 millioner. I år er det større prosjekter som særlig kan gi kontinuitet og langvarig effekt på kosthold og kostholdsvaner som vil bli prioritert.

Sjømattiltak skal legge til rette for at barn og unge får delta i tilberedningen av sjømat, samtidig som at de lærer mer om sjømaten som matvare. Det er mulig å søke om penger fra denne potten frem til og med 20. juni 2021.

Pengene fordeles over to programmer:

10 millioner til Fiskesprell

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at 10 millioner kroner går til kostholdsprogrammet Fiskesprell. Fiskesprell er et samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Norges sjømatråd og Fiskesalgslagene. Næringen bidrar med midler til drift av programmet og støtte til råvareinnkjøp. Pengene går til kurs for ansatte i barnehage, skole, SFO/AKS og fagutdanning, fagmateriell, inspirasjonshefter og økonomisk støtte til innkjøp av sjømat.

3 millioner til sjømattiltak

Nærings- og fiskeridepartementet gir også 3 millioner kroner til søknadsbaserte sjømattiltak. Pengene skal gå til tiltak som bidrar til å øke sjømatkonsumet hos befolkningen. Tiltak rettet mot barn og unge vil bli prioritert. Både institusjoner, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner i Norge kan søke.

Søknadsfrist: Innen 20. juni 2021