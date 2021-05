Nå skal Torghatten bli tryggere å gå gjennom

Nyheter

Fjellsikringstiltakene kommer som følge av at Torghatten skal få en nødvendig oppgradering og et kvalitetsløft gjennom Statens vegvesens turistvegprogram. Dette i samarbeid med Brønnøy kommune og Nordland fylkeskommune. går det frem av pressemelding fra Per Johan Axel Ritzler i Statens Vegvesen.

Tilbudsbefaring

-Onsdag den 19. mai skal det i denne forbindelse gjennomføres en tilbudsbefaring for interesserte entreprenører, skriver Ritzler som viser til at en reguleringsplan som gir de nødvendige arealavklaringer ble vedtatt i 2020.

-Det er også gjennomført geologiske undersøkelser som basis for å kunne trygge ferdselen gjennom hullet. Målet for Torghatten er å ta vare på de unike naturkvalitetene og sørge for opplevelsesrik og sikker ferdsel gjennom Torghatthullet, går det frem av pressemeldingen hvor det påpekes at denne turistattraksjonen er dannet av en svakhetssone i fjellet.

Øke sikkerheten

-Torghatten friluftsområde er et mye brukt turområde for både fastboende og tilreisende turister. Torghatthullet er dannet av en svakhetssone i fjellet, og årlig faller det ned mindre stein. For å tilrettelegge for en tryggere ferdsel, skal det nå gjennomføres tiltak for å bedre sikkerheten ytterligere. Dette gjelder i første omgang tiltak som rensk og boltesikring. Arbeidet vil medføre at deler av dagens stitrasé kan være stengt i perioden mellom 02.07 og 01.12.2021, går det frem av pressemeldingen.

Området skal i tillegg rustes opp med toalettbygg og serviceområde med informasjon ved foten av fjellet.

