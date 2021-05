Totalrenovert slip er klar for båter som skal ha vårpuss

Nyheter

Assuranseforeningen Vega var et forsikringsselskap som forsikret fiskefartøy stiftet for flere generasjoner siden. I 2014 bestemte styret i assuranseforeningen Vega å overdra sin virksomhet til Nordlys Forsikring med virkning fra 1. januar 2015. Som en del av fusjonsavtalen ble det etablert et fond av overskuddskapitalen i assuranseforeningen Vega. Fondet utgjorde en størrelse på vel 3,6 millioner kroner.