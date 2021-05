Politikere ber om at grunneier går i dialog om veirett

Nyheter

Etter ett års prøvestengning av veiløpet som binder kaiene på Gamle Berg sammen, har kommunedirektøren funnet at dette ikke har vært til problem for kommunen. Dermed var kommunedirektøren klar til å si fra seg veiretten over grunneier Monica Mugaas-Holands tom på Gamle Berg, slik hun har krevd.