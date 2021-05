Derfor måtte man bytte medlemmer i kontrollutvalget

Nyheter

Under onsdagens kommunestyremøte ble det valgt nye medlemmer til kontrollutvalget i Brønnøy kommune. Kontrollutvalgets medlemmer velges i to grupper, en på tre medlemmer og to vara for posisjonen (Sp, H og Frp) og en på to medlemmer og fire vara for opposisjonen (Ap, R, SV og V).