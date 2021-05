Åpnet ny operasjonsavdeling

Nyheter

– Dette har medisinsk direktør, Fred Mürer, gledet seg skikkelig til, og jeg hadde tenkt å la ham klippe snoren i dag, men i hans fravær skal jeg gjøre det for ham. Det er hans fortjeneste at vi står her i dag, sa administrerende direktør ved Helgelandssykehuset Hulda Gunnlaugsdottir ifølge Helgelandssykehusets pressemelding.