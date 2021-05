Bøndene inntok byen

Nyheter

Bøndene på Sør-Helgeland samlet seg for å markere at de støtter bondelagenes brudd i forhandlingene med staten. For å vise dette kjørte et langt tog med kjøretøy inn til Brønnøysund hvor de samlet seg først ved Felleskjøpet på Salhus, for de kjørte samlet inn til sentrum for å høre appeller ved Amfi Havnesenteret.