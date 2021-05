Avislesingen på sitt høyeste nivå siden 2016

Nyheter

Tallene MBL publiserte tirsdag viser at avisdekningen er på sitt høyeste nivå siden 2016. MBL mener dette bekrefter deres teori om at pandemien har akselerert overgangen fra trykte til digitale medier. Papirlesingen faller mer enn tidligere, samtidig som at den digitale veksten fortsetter og veier opp for tilbakegangen på for papirmediene.

-Tallene bekrefter utviklingen vi så allerede før koronapandemien traff Norge, og utviklingen har forsterket seg det siste året. Bruken av norske aviser er rekordhøy, og mobilen er folks viktigste plattform for å følge med i nyhetsbildet, sier adm. dir. i MBL Randi S. Øgrey.

På Helgeland ligger samtlige aviser over lesertallene ved utgangen av 2018. Brønnøysunds Avis har økt antall lesere totalt fra starten på 2019 til starten på 2021 fra 8900 til 9800.





Totale lesertall, inkludert papiravis (i 1000)



2019/1 2020/1 2020/2 2021/1 Brønnøysunds Avis 8,9 10,5 9,2 9,8 Helgelands Blad 10,8 14,4 11,9 12,6 Helgelendingen 17,3 23,4 20,4 18,5 Rana Blad 20,7 27,3 25,2 24,5

Lesertall for papiravisen